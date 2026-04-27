Festival Si la mer monte Martinique et littoral breton Salle polyvalente Île-Tudy

Île-Tudy

Festival Si la mer monte Martinique et littoral breton

Salle polyvalente 13 rue Prinicpale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Cette année l’invité du festival est la Martinique !

Samedi

– 18h30 conférence de Max Relouzat Martinique, le poids de l’histoire dans les enjeux climatiques actuels .

Dimanche

– 10h30 conte à partir de 5 ans.

Valer’Egouy (conteur) et Suzel Barbaroux (danseuse) présentent un spectacle vivant et interactif pour faire rire, chanter et même danser. Une invitation à voyager dans la culture créole !

Le spectacle sera suivi d’un atelier musique/danse.

– 14h30 conférences et table ronde.

Pascal Saffache, scientique martiniquais spécialiste des risques littoraux.

Pierre Gallet de Saint Aurin, membre actif de l’association ASSAUPAMAR.

Marcellin Nadeau, député de la 2ème circonscription de Martinique.

– 18h à 19h spectacle tout public Couleurs d’île… avec Vale’Egouy.

– 19hà 20h30 apéritif dînatoire martiniquais sous le préau de l’école (menu 12€).

– 20h30 à 23h: bal antillais animé par Dédé Saint-Prix (tarif libre à partir de 5€).

Réservation obligatoire pour l’apéro et le concert sur billetweb ou à la Maison de la Pointe.

Événement organisé par l’association Effet Mer. .

Salle polyvalente 13 rue Prinicpale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

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English : Festival Si la mer monte Martinique et littoral breton

L’événement Festival Si la mer monte Martinique et littoral breton Île-Tudy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Pays Bigouden