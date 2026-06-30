Informations pratiques

Creissels

Festival Sites et sons 2026 les Cazalous 06 août

Clos de Bel Air Creissels Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le site des Cazalous, est pile à l’aplomb du Viaduc de Millau et autrefois P.C opérationnel durant sa construction. Il héberge aujourd’hui WISH ONE, entreprise specialisée dans les vélos Gravel français haut de gamme.

Une soirée S&S comme un clin d’oeil à deux fleurons de la haute technologie: à l’acier du Viaduc et au carbone des vélos, S&S répond ici par une programmation moderne, tout en électro et métal !

19 h00 Spectacle familial avec Une cuillère c’est louche Acrobatie en vélo, jongle et clown

20h00 Tremplin musical avec Pork in regress ( Rock métal )

21H00 Concert Avec Big Junior Hip Wave ( Rock, électro, Hip hop )

Possibilité de restauration locale sur place et animations

Vous devez présenter votre billet en format papier ou sur votre téléphone.

ATTENTION, Sur site pas de Carte bancaire. Chèque où espèces uniquement

CLIQUER ICI POUR RESERVER 0 .

Clos de Bel Air Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Sites et sons 2026 les Cazalous 06 août Creissels a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)