Le Buisson-de-Cadouin

Festival Soirs de Toiles

Derrière l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

19h30 petite restauration avec Food-trucks.

22h00 projection du film Mandolorian

N’oubliez pas d’apporter chaises et coussins !

En cas de pluie, projection au cinéma Lux du Buisson de Cadouin .

Derrière l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Festival Soirs de Toiles

L’événement Festival Soirs de Toiles Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides