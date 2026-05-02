Festival Soirs de Toiles Le Buisson-de-Cadouin
Festival Soirs de Toiles Le Buisson-de-Cadouin mardi 14 juillet 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
Festival Soirs de Toiles
Derrière l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
19h30 petite restauration avec Food-trucks.
22h00 projection du film Mandolorian
N’oubliez pas d’apporter chaises et coussins !
En cas de pluie, projection au cinéma Lux du Buisson de Cadouin .
Derrière l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24
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English : Festival Soirs de Toiles
L’événement Festival Soirs de Toiles Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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