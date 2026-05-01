Soirée guinguette Le Buisson-de-Cadouin
Soirée guinguette Le Buisson-de-Cadouin mercredi 15 juillet 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
Soirée guinguette
Pécany Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Tous les mercredis, vivez une soirée estivale inoubliable au Domaine de Pécany à Paleyrac avec Ô Kas Krout, une guinguette festive et gourmande au cœur du Périgord !
Au programme
Concerts live pour une ambiance conviviale et musicale
️ Repas typiquement périgourdin autour du canard
Crêpes pour finir sur une touche de douceur
♀️ Piscine ouverte
Une expérience authentique et chaleureuse, dans un cadre verdoyant entre Dordogne et bastides.
Ouvert à tous petits et grands pour partager un bon moment en famille ou entre amis ! .
Pécany Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 07 20
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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