Le Buisson-de-Cadouin

Soirée guinguette

Pécany Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Tous les mercredis, vivez une soirée estivale inoubliable au Domaine de Pécany à Paleyrac avec Ô Kas Krout, une guinguette festive et gourmande au cœur du Périgord !

Au programme

Concerts live pour une ambiance conviviale et musicale

️ Repas typiquement périgourdin autour du canard

Crêpes pour finir sur une touche de douceur

‍♀️ Piscine ouverte

Une expérience authentique et chaleureuse, dans un cadre verdoyant entre Dordogne et bastides.

Ouvert à tous petits et grands pour partager un bon moment en famille ou entre amis ! .

Pécany Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 07 20

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides