FESTIVAL • SOIRS D’ÉTÉ DURANCE RIVE GAUCHE 24 juillet MUSIQUE LATINE & SALSA SONEROS DEL CARIBE Parc du Couloubleau Jouques

Informations pratiques

Jouques

FESTIVAL • SOIRS D’ÉTÉ DURANCE RIVE GAUCHE 24 juillet MUSIQUE LATINE & SALSA SONEROS DEL CARIBE

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 21h30.

Horaires de représentation de 19h30 à 21h30. Parc du Couloubleau Chemin du Couloubleau Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Du 3 au 25 juillet 2026, le Festival Soirs d’Été Durance Rive Gauche propose sept soirées de musique, de danse et de spectacles vivants au sein de cinq communes du territoire.Familles

Héritier des Soirs d’Été à Silvacane, ce festival itinérant met à l’honneur le patrimoine, la culture et l’art de vivre en Provence.

Porté par l’Agence Artistik en partenariat avec les communes de La Roque-d’Anthéron, Saint-Paul-lez-Durance, Saint-Estève-Janson, Jouques et Peyrolles-en-Provence, le festival invite le public à un véritable parcours artistique estival mêlant patrimoine, paysages et découvertes culturelles.

24 juillet MUSIQUE LATINE & SALSA SONEROS DEL CARIBE



El son cubano, racine de la salsa, ce son originaire de l’île de Cuba évoque mieux que tout autre la richesse et le caractère versatile de la musique afro-antillaise. Les Soneros del Caribe nous proposent une interprétation traditionnelle et authentique du son cubain, tout en réinventant le genre musical à travers des arrangements plus modernes. Le groupe nous entraîne à travers les îles chaleureuses de la Caraïbe, et parvient à recréer un véritable moment de fête, de partage, et de danse.



7 soirées imaginées comme autant d’escales artistiques entre musique, danse, patrimoine, convivialité et découvertes estivales.



Ouverture des portes à 19h30

Spectacle en soirée

Restauration sur place (traiteur ou food trucks)

Informations et billetterie

Site officiel www.soirsdete.com

Facebook https://www.facebook.com/soirsdetedurancerivegauche

Instagram https://www.instagram.com/soirsdetedurancerivegauche/

Billetterie https://www.billetweb.fr/soirsdete

Programmation complète et billetterie

https://www.soirsdete.com

Le festival est soutenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône et les communes du territoire culturel Durance Rive Gauche. .

Parc du Couloubleau Chemin du Couloubleau Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From July 3 to 25, 2026, the Soirs d’Été Durance Rive Gauche Festival offers seven evenings of music, dance, and live performances in five towns across the region.

L’événement FESTIVAL • SOIRS D’ÉTÉ DURANCE RIVE GAUCHE 24 juillet MUSIQUE LATINE & SALSA SONEROS DEL CARIBE Jouques a été mis à jour le 2026-06-19 par Commune de Jouques