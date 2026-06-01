Festival Solidays, Solidays, Paris

Festival Solidays 26 – 28 juin Solidays Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

Solidays Hippodrome de Longchamp Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidays.org/ »}]

Festival Solidays