Festival Solidays, Solidays, Paris
Festival Solidays, Solidays, Paris vendredi 26 juin 2026.
Festival Solidays 26 – 28 juin Solidays Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00
Solidays Hippodrome de Longchamp Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidays.org/ »}]
Festival Solidays
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