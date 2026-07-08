Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

SAMEDI 8 AOÛT 21h00

SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE

Sandra Mounam s’est imposée sur de nombreuses scènes internationales.

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com

Informations au 06 62 06 18 14

Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

SAMEDI 8 AOÛT 21h00

SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE

Sandra Mounam s’est imposée, avec des formations variées, sur de nombreuses scènes internationales.

Dans la lignée des grandes voix féminines du jazz, elle s’est emparée du répertoire de Nina Simone auquel elle donne son énergie et une superbe présence.

Amoureux du jazz, ne pas rater !`

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com

Informations au 06 62 06 18 14

Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie sandrine@songdunenuitdete.com

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English : FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM

SONG D’UNE NUIT D’%C9T%C9 FESTIVAL, AUGUST 3–9, 2026

SATURDAY, AUGUST 8 9:00 p.m.

SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE

Sandra Mounam has made a name for herself on numerous international stages.

All information and ticket prices on the website: www.songdunenuitdete.com

For more information, call 06 62 06 18 14

Prices: 20? 15? for members 50? for a 3-concert pass

Registration/tick

L’événement FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB