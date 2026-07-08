FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM Villemagne-l’Argentière
samedi 8 août 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM
Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026
SAMEDI 8 AOÛT 21h00
SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE
Sandra Mounam s’est imposée sur de nombreuses scènes internationales.
Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com
Informations au 06 62 06 18 14
Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts
Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été
FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026
SAMEDI 8 AOÛT 21h00
SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE
Sandra Mounam s’est imposée, avec des formations variées, sur de nombreuses scènes internationales.
Dans la lignée des grandes voix féminines du jazz, elle s’est emparée du répertoire de Nina Simone auquel elle donne son énergie et une superbe présence.
Amoureux du jazz, ne pas rater !`
Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com
Informations au 06 62 06 18 14
Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts
Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été .
Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie sandrine@songdunenuitdete.com
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English : FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM
SONG D’UNE NUIT D’%C9T%C9 FESTIVAL, AUGUST 3–9, 2026
SATURDAY, AUGUST 8 9:00 p.m.
SANDRA MOUNAM 4tet sings Nina SIMONE
Sandra Mounam has made a name for herself on numerous international stages.
All information and ticket prices on the website: www.songdunenuitdete.com
For more information, call 06 62 06 18 14
Prices: 20? 15? for members 50? for a 3-concert pass
Registration/tick
L’événement FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SANDRA MOUNAM Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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