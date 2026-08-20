Festival Sonocraft 2026 Les Ateliers de Bitche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 –

Gratuit : non À partir de 8 € / Salon micro-brasserie et concerts après-midi : gratuits Préventes concertsBillet 1 soir vendredi / samedi ? 10 € (prévente 8 €)Inscriptions workshopWorkshops ? 12 € (tarif plein) / 10 € (minima sociaux et adhérent·e·s Filtre à Sons)Salon de la micro-brasserie ? gratuitConcerts et DJs de l’après-midi ? gratuit Tout public

Cette année, ce sont 13 groupes et 2 DJs qui joueront sur scène, 10 brasseurs et brasseuses qui feront goûter leurs créations, 3 artistes visuels exposés, sans oublier le workshop de Jam Noise et bricolage sonore.Sonocraft est un festival de musiques inclassables, de créations brassicoles originales, d’arts plastiques protéiformes, de styles hybrides, avec une certaine attention à l’expérimentation et à la lutherie sauvage.Sonocraft #7 est bricolé par Le Filtre à Sons, avec Hard Kolision, Les Ateliers de Bitche, Interstices et avec le soutien du Chemin de Traverse, des radios Jet FM, SUN, Prun’ et de la Ville de Nantes.???? Billetterie Hello Asso???? Tout le programme : sonocraft.frL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les Ateliers de Bitche Nantes 44000

https://www.sonocraft.fr/



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