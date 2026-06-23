Festival Street Art Nantes Nord Quartier Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 –

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Temps forts : Mercredi 17 Juin : Arrêt de tram Boissière => Jam Street Art 8 murs- 8 artistes – 8 fresques – un même thème. Venez les voir à l’oeuvre ! DJ Set et animation et table ronde avec des professionnels et artistes du territoire sur les arts dans la VilleMercredi 8 Juillet : Pataugeoire de la Boissière => toutes les informations ici Exposition : 17 Juin au 17 Juillet : Collages réalisés sur le Centre Socioculturel des Renards pour présenter leur voyage d’études à Lisbonne pour découvrir leurs oeuvres street art Ateliers artistiques gratuits à la Pataugeoire de la Boissière : Mercredi 8 juillet : 10h à 12h : atelier écriture (public adultes) inscription au 02 40 76 96 85Mercredi 8 juillet : 15h à 18h : atelier peinture sur vinyle / atelier peinture sur pochette de vinyle / atelier peinture sur la « connexion/déconnexion » Balades pour découvrir les oeuvres street art de Boissière et de la Petite-Sensive : Mercredi 8 juillet : 10h à 12h : au départ du Centre Socioculturel des Renards . Inscription ici : https://my.weezevent.com/balade-le-street-art-et-le-graffiti-a-la-boissiere-et-a-la-petite-sensiveVendredi 17 Juillet : 10h à 12h : au départ du Centre Socioculturel des Renards . Inscription ici : https://my.weezevent.com/balade-street-art-et-graffiti-a-la-boissiere-et-a-la-petite-sensive-1 Nouvelles réalisation de fresques dans le quartier, venez observer et participer à leur réalisation : Fresque « Le jardin des continents » – Pataugeoire Boissière. Projet de l’association de Puce (association de parents d’élèves de l’école du Baut). Des ateliers avec les écoliers du Baut, ainsi que le périscolaire et le centre de loisirs sont prévus pour que les enfants puissent réaliser la fresque avec le(s) artiste(s) d’O Pigmentée. Projet commencé mi-Juin, mais arrêté fin Juin suite à la canicule. Les ateliers seront repris en Septembre et s’étaleront sur l’année 2026/2027.Fresque « Des idés qui poussent » – 15 rue Blaise Pascal près du jardin. Projet de l’association Bénénova avec les enfants du quartier pour qu’ils développent leur créativité et qu’ils découvrent ce qu’est le Street Art. Venez aider à réaliser cette fresque avec les enfants et l’artiste B0rdaline du 06 au 07 Juillet.Sculpture et installation « Les animaux de l’Observatoire » – 2 boulevard des tribunes. Projet porté par le centre de loisirs de l’Observatoire. Les enfants vont construire des sculptures représentants les animaux présents à l’hippodrome avec l’artiste Philippe Chevrinais. Ils seront installés le long du chemin qui mène du parking au centre de loisirs. Venez observer l’installation de ces nouveaux totems du 06 au 10 juillet.Fresque « Le mur qui fleurit » – 4 rue des renards. Projet du centre de loisirs de l’école du Baut sur les grilles et le muret devant le centre. La réalisation de la fresque avec les enfants du centre et l’artiste Joséphine Zabern se fera du 06 au 10 juillet.Fresque du club ados sur la salle Olga Chalon – 11 rue Santos Dumont. Projet du club ados de l’ACCOORD pour réaliser une fresque avec les ados et l’artiste Mahnu Da Silva. La réalisation commencera le 15 Juillet pour plusieurs jours. Fresque de la Mano – 3 rue Eugène Thomas. Projet des assciations et institutions présentes dans la Maison de quartier pour rendre le batiment plus accueillant et chaleureux. Des ateliers de conception et réalisation de l’oeuvre sont prévus avec le collectif d’artistes Les Ateliers Caméléon. Ateliers pour imaginer la fresque avec l’artiste Physalis : Lundi 13 Juillet – 17h à 19h et Jeudi 16 Juillet – 17h à 19h à la Mano. Inscrivez-vous à l’accueil de la Mano ou au 02 40 41 61 80. Sculpture collective du dragon – container du Chêne des Anglais, près de l’aire de jeux. Création d’un totem sur l’histoire du dragon. Ateliers gravure ouverts à tous les mardi 7 juillet de 15h à 17h et le jeudi 9 juillet de 10h à 12h avec les artistes du Studio Katra et Monstr.

Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 96 85



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