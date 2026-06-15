FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT LES STEADIES SOIREE ROCKSTEADY REGGAE Mèze vendredi 28 août 2026.

Mèze

FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT LES STEADIES SOIREE ROCKSTEADY REGGAE

Place Monseigneur Hiral Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Spontanées et mélodieuses, Les Steadies, sextet montpelliérain de Rocksteady/Reggae, ravivent ce style légendaire jamaïcain des années 1960.

Spontanées et mélodieuses, Les Steadies, sextet montpelliérain de Rocksteady/Reggae, ravivent ce style légendaire jamaïcain des années 1960.

Au coeur du groupe, un trio exceptionnel de musiciennes et vocalistes incarnant avec passion leur univers musical Margot Almi (basse chant), Marie-Nicole Leborgne (chant, petites percussions) et Caroline Lavina (guitare chant).

Ensemble, elles forment l’essence des Steadies, mêlant harmonies vocales aux diverses influences, et rythmique reggae. Inspirées par l’énergie entraînante de Toots and the Maytals et des Love Thèmes d’Alton Ellis, elles allient nostalgie, humour et imaginaire.

Les Steadies proposent un répertoire qui fusionne, naviguant sur la palette de la musique Jamaïcaine.

Elles ne manqueront pas de vous faire passer un agréable moment avec leurs compositions originales reggae/rocksteady, honneur à la Jamaïque ! .

Place Monseigneur Hiral Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

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English :

Spontaneous and melodious, Les Steadies—a six-piece Rocksteady/Reggae band from Montpellier—bring this legendary Jamaican style from the 1960s back to life.

L’événement FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT LES STEADIES SOIREE ROCKSTEADY REGGAE Mèze a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau