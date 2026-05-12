Mèze

FESTIVAL SUR TOUS LES TONS CONCERT SOUL GARAGE

Place Monseigneur Hiral Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soul Garage revisite les plus grands tubes des années 80 dans une version résolument groove et festive.Originaire de l’Hérault, le groupe propose un univers mêlant funk, soul et énergie live, porté par une section cuivre puissante, une rythmique entraînante et des arrangements modernes. Synthés emblématiques, refrains incontournables et lignes de basse dynamiques prennent une nouvelle dimension sur scène. Entre fidélité aux morceaux cultes et liberté musicale, Soul Garage transforme les classiques des années 80 en véritables hymnes dansants, dans une ambiance chaleureuse et fédératrice.Le groupe réunit Esteban Kirmser (chant), Vicky Berg (basse), Victor Marnas (guitare), Henry Vaudé (flûte), Killian Poilbout (trompette), Guillaume Garrigues (saxophone), Frédéric Radenne (percussions), Olivier Dano (batterie) et Raphael Louenan (claviers). .

Place Monseigneur Hiral Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

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L’événement FESTIVAL SUR TOUS LES TONS CONCERT SOUL GARAGE Mèze a été mis à jour le 2026-05-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE