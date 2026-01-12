Festival Symphonie d’été Fouras
Festival Symphonie d’été Fouras dimanche 9 août 2026.
Festival Symphonie d’été
Salons du Parc et redoute de l’Aiguille Fouras Charente-Maritime
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-12
2026-08-09
Retrouvez Symphonie d’été dans 2 lieux d’exception de Fouras-les-Bains. C’est la promesse de douces soirées d’été.
Salons du Parc et redoute de l’Aiguille Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 27 87 info@symphonidete.com
English : Summer symphony festival
The Summer Symphony festival will be held in two exceptional locations in Fouras-les-Bains. It is the promise of a sweet summer evening..
