Festival Temps de Cirques • Spectacle : Attention à ta tête • Le Polpesse, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Attention à ta tête • Le Polpesse Jeudi 12 novembre, 19h30 Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Gard

0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:15:00+01:00

3 jongleuses, 1 baignoire, 30 balles, 10 massues, 12 tentacules

“Attention à ta tête, ou les hauts et les bas de la vie d’une jongleuse” est un spectacle qui donne vie à un univers sensible et intimiste dédié à la persévérance. Avec cette création, Cécilia, Francesca et Gioia célèbrent la beauté de l’imperfection et la puissance d’avancer ensemble.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/attention-a-ta-tete-37-agenda-9992/

https://youtu.be/rCz3hFleO2o?si=Qh4-2q6pU5BOquPA

Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Route de Générargues, 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 58 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintjeandupin.fr »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/attention-a-ta-tete-37-agenda-9992/ »}, {« data »: {« author »: « La Verrerie d’Alu00e8s », « cache_age »: 86400, « description »: « »Attention u00e0 ta tu00eate » – Cie Le PolpessenCru00e9ation Cirque Portatif 2025nDe & avecu202f: Cecilia Zucchetti, Gioia Santini, Francesca Fioraso nRegard Extu00e9rieuru202f: Valentina Santori & Sylvain Cousin nCru00e9ation Musique : Lorenzo Crivellariu202fnCru00e9ation Costumes : Emily Redselln—————-nRu00e9alisation/camu00e9ra/montage : Coline GodinotnMerci u00e0 la Mu00e9diathu00e8que Intercommunale Andru00e9 Chamson (Aigues-Mortes), la Salle du Chu00e2teau de Barjac, la Mu00e9diathu00e8que La Communale (Caveirac)n—————-nLe Cirque Portatif est un ensemble de spectacles de cirque cru00e9u00e9s et pensu00e9s pour les espaces non-du00e9diu00e9s, insolites produit par la Verrerie d’Alu00e8s, Pu00f4le National Cirque Occitanie.nAttention u00e0 ta tu00eate est la 11e cru00e9ation dans ce dispositif portu00e9 par :nLa Verrerie du2019Alu00e8s u2022 le Cirque Jules Verne u2013 Pu00f4le National Cirque u2013 Amiens u2022 le Plongeoir u2013 Pu00f4le National Cirque u2013 Le Mans u2022 le Prato u2013 Pu00f4le National Cirque u2013 Lille u2022 lu2019Espace Paul Jargot u2013 Crolles, Scu00e8ne ressource en Isu00e8re u2022 le Du00e9partement du Gard et Occitanie en Scu00e8nen—————-nprojet Lauru00e9at EKO u2013 Pyru00e9nu00e9es de cirque u2013 programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027)nAvec le soutien de :nLa Maison des Jonglages u2013 Scu00e8ne Conventionnu00e9e u2013 Bondy u2022 Espace culturel Mendi Zolan u2013 Ville du2019Hendaye u2022 Topada Fabrika u2013 Ville du2019Hendaye u2022 Central Del Circ – Barcelona u2022 Les Noctambules – u00c9cole de cirque et lieu de fabrique u00e0 nanterre u2022 Play – Juggling made in Italy », « type »: « video », « title »: « Teaser « ATTENTION u00c0 TA Tu00caTE » de la Cie LE POLPESSE u2022 Cru00e9ation Cirque Portatif 2025″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rCz3hFleO2o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rCz3hFleO2o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMoGTUbPmOFmDSqj55a_LEg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère. Temps de Cirques Festival