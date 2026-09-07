Festival Temps de Cirques • Spectacle : Octopus • Cheptel Aleïkoum, Espace Nelson Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Octopus • Cheptel Aleïkoum Samedi 14 novembre, 16h00 Espace Nelson Mandela Gard

6 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

OctOpus, ce serait comme un poulpe acrobate qui jouerait en même temps de la musique

Imaginez un poulpe acrobate qui jouerait de la musique. Une fanfare pas comme les autres où vélos, portés acrobatiques, équilibres et envolées tourbillonneraient au gré des cuivres, compositions enivrantes signées Rémi Sciuto. Un moment de vie et de joie collective !

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère. Temps de Cirques Festival