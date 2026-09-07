Festival Temps de Cirques • Spectacle : Octopus • Cheptel Aleïkoum, Espace Nelson Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers
samedi 14 novembre 2026 · Espace Nelson Mandela · Saint-Julien-les-Rosiers
Informations pratiques
Festival Temps de Cirques • Spectacle : Octopus • Cheptel Aleïkoum Samedi 14 novembre, 16h00 Espace Nelson Mandela Gard
6 à 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
OctOpus, ce serait comme un poulpe acrobate qui jouerait en même temps de la musique
Imaginez un poulpe acrobate qui jouerait de la musique. Une fanfare pas comme les autres où vélos, portés acrobatiques, équilibres et envolées tourbillonneraient au gré des cuivres, compositions enivrantes signées Rémi Sciuto. Un moment de vie et de joie collective !
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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère. Temps de Cirques Festival