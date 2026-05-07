Buhl

Festival Tentinabul’ La Véritable Légende des Ponts Couverts

3 rue du Rimlishof Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Épopée jazz et rétroprojecteur sauvez un royaume alsacien loufoque et chantez l’hymne final !

L’histoire prend place dans une Alsace médiévale imaginaire. Il est question d’un infâme géant Robert Schmidt , d’une princesse un peu trop casse-cou et de sa fidèle cigogne de compagnie, d’une tarte flambée empoisonnée, et du courageux mais tragiquement disgracieux Spooki Dingler qui va devoir porter la destinée du Royaume sur ses épaules (bien sûr… sans la laisser tomber, elle est si fragile…).

Une histoire improbable et poétique, illustrée par un rétroprojecteur vintage et par un jazz d’aujourd’hui.

Après le spectacle, les enfants apprendront l’hymne du village.

Compagnie Dougprod

Edouard SERO-GUILLAUME & Guillaume NUSS

Genre Musique conte

Durée 1h30 Spectacle et chant

3 11 ans .

3 rue du Rimlishof Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 57 90 77 info@tentinabul.fr

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English :

Jazz epic and overhead projector: save a zany Alsatian kingdom and sing the final anthem!

L’événement Festival Tentinabul’ La Véritable Légende des Ponts Couverts Buhl a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller