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Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Les Bucoliques Le Tréport

Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Les Bucoliques Le Tréport samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Bucoliques

Adresse : 87B Rue Alexandre Papin

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Tréport

Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans avec Arnaud Nebbache dans le cadre du festival littéraire Terres de Paroles. Sur réservation au 02 72 71 24 21   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans

L’événement Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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