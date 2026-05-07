Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Les Bucoliques Le Tréport
Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Les Bucoliques Le Tréport samedi 23 mai 2026.
Le Tréport
Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans avec Arnaud Nebbache dans le cadre du festival littéraire Terres de Paroles. Sur réservation au 02 72 71 24 21 .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans
L’événement Festival Terres de Paroles Atelier lecture pour enfants de 5 à 8 ans Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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