Informations pratiques

Harskirchen

Festival Terres d’Oh ! Eklabul

rue de Bissert Port de Harskirchen Harskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le festival itinérant Au fil de l’eau revient pour la seconde édition sur le port de Harskirchen. Les festivités commencent dès 19h avec un premier spectacle. En seconde partie à 21h, laissez-vous emporter par la magie d’un spectacle musical et acrobatique sur l’eau du canal par la compagnie Eklabul. .

rue de Bissert Port de Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Terres d’Oh ! Eklabul Harskirchen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue