Festival Terres d’Oh ! Eklabul Harskirchen
dimanche 16 août 2026 · Harskirchen
Informations pratiques
Harskirchen
Festival Terres d’Oh ! Eklabul
rue de Bissert Port de Harskirchen Harskirchen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le festival itinérant Au fil de l’eau revient pour la seconde édition sur le port de Harskirchen. Les festivités commencent dès 19h avec un premier spectacle. En seconde partie à 21h, laissez-vous emporter par la magie d’un spectacle musical et acrobatique sur l’eau du canal par la compagnie Eklabul. .
rue de Bissert Port de Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement Festival Terres d’Oh ! Eklabul Harskirchen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue