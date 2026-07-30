Journées Européennes du patrimoine Expositions artistiques et photos anciennes Harskirchen
dimanche 20 septembre 2026 · Harskirchen
Informations pratiques
Harskirchen
Journées Européennes du patrimoine Expositions artistiques et photos anciennes
31 rue d’Altwiller Harskirchen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Laissez-vous surprendre par le talent des artistes de la commune, qui dévoileront une sélection de leurs œuvres. En parallèle, les élèves de l’école vous invitent à remonter le temps grâce à une exposition d’anciennes photographies de la commune. Un beau dialogue entre création artistique et mémoire locale. 0 .
31 rue d’Altwiller Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39
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English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine Expositions artistiques et photos anciennes Harskirchen a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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