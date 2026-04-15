Festival Teste à Têtes 9 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

Festival Teste à Têtes 9

Rue Gilbert Moga Komono Circus (école de cirque) La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Festival Teste à Tête 9e édition

Rendez-vous au Komonò Circus du 11 au 13 septembre pour la 9e édition du Festival Teste à Tête !

Pendant trois jours, profitez d’une programmation festive mêlant cirque, théâtre de rue et musique, avec 9 compagnies invitées proposant des spectacles pour tous les âges.

En parallèle, le Village Guinguette vous accueille dans une ambiance conviviale sous les pins, avec notamment la fête foraine artistique de la Cie La Foraine et un DJ set le samedi soir.

Le dimanche matin dès 10h, une programmation spéciale Jeune Public met à l’honneur deux spectacles adaptés aux familles. D’autres spectacles tout public sont proposés tout au long du week-end.

Bar et restauration sur place, avec les plats de la cheffe Bérangère Fagart, les célèbres gaufres du Komonò et de nombreuses boissons.

Ven 11.09 18h30 00h

Sam. 12.09 14h 00h

Dim 13.09 9h45 17h30 .

Rue Gilbert Moga Komono Circus (école de cirque) La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 20 47 47 contact@collectif-komono.fr

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English : Festival Teste à Têtes 9

L’événement Festival Teste à Têtes 9 La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-23 par OT La Teste-de-Buch