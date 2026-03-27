Festival théâtre 3 Petits Points ! Dix (Le) Maison de Quartier Nantes
Festival théâtre 3 Petits Points ! Dix (Le) Maison de Quartier Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 19:00 – 21:30
Gratuit : non De 3,50 € à 7 € En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Représentation des ateliers de théâtre enfants, adolescents et adultes animés durant toute l’année par les intervenants professionnels de la compagnie.5 créations originales, drôles, émouvantes, sensibles, engagées, loufoques… Autant de facettes et d’émotions que nos comédiens seront ravis de partager avec vous !
Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 34 61 06 63 15 08 41 https://www.helloasso.com/associations/association-theatre-de-trois-petits-points/evenements/festival-theatre-3-petits-points-1
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