Festival Théâtre Les Précieuses Ridicules par la Cie Fenouillet Montboucher-sur-Jabron
Festival Théâtre Les Précieuses Ridicules par la Cie Fenouillet Montboucher-sur-Jabron vendredi 24 juillet 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Festival Théâtre Les Précieuses Ridicules par la Cie Fenouillet
Le village Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre du Festival Théâtre, Les Précieuses Ridicules sont présentées par la Cie Fenouillet.
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Le village Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 08 14 mairie.montboucher@montboucher26.fr
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English :
As part of the Festival Théâtre, Les Précieuses Ridicules are presented by Cie Fenouillet?
L’événement Festival Théâtre Les Précieuses Ridicules par la Cie Fenouillet Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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