Festival Torrent de Jazz 2026 Les Gourniers Réallon
Festival Torrent de Jazz 2026 Les Gourniers Réallon vendredi 24 juillet 2026.
Réallon
Festival Torrent de Jazz 2026
Les Gourniers Base de loisirs de l’Iscles Réallon Hautes-Alpes
Tarif : – – EUR
gratuit pour les moins 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Pour cette 4e édition, le festival revient sur son site originel. Venez écouter jazz et musique du monde sous les arbres de la base de loisirs de l’Iscle, à deux pas du torrent du Réallon et avec comme toile de fond les sommets majestueux des Ecrins !
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Les Gourniers Base de loisirs de l’Iscles Réallon 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur torrentdejazz.info@gmail.com
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English :
For this 4th edition, the festival returns to its original site. Come and listen to jazz and world music under the trees of the Iscle leisure park, a stone’s throw from the Réallon torrent and with the majestic peaks of the Ecrins as a backdrop!
L’événement Festival Torrent de Jazz 2026 Réallon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon