Festival Torrent de Jazz 2026 Les Gourniers Réallon

Réallon

Festival Torrent de Jazz 2026

Les Gourniers Base de loisirs de l’Iscles Réallon Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

gratuit pour les moins 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Pour cette 4e édition, le festival revient sur son site originel. Venez écouter jazz et musique du monde sous les arbres de la base de loisirs de l’Iscle, à deux pas du torrent du Réallon et avec comme toile de fond les sommets majestueux des Ecrins !

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Les Gourniers Base de loisirs de l’Iscles Réallon 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur torrentdejazz.info@gmail.com

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English :

For this 4th edition, the festival returns to its original site. Come and listen to jazz and world music under the trees of the Iscle leisure park, a stone’s throw from the Réallon torrent and with the majestic peaks of the Ecrins as a backdrop!

L’événement Festival Torrent de Jazz 2026 Réallon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon