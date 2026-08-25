Festival Tournez Court 3° édition Cinéma le Manoir Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Festival Tournez Court 3° édition

Cinéma le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

.

Cinéma le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire tournezcourt85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Tournez Court 3° édition Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral