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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Festival Tournez Court 3° édition Cinéma le Manoir Talmont-Saint-Hilaire

samedi 12 septembre 2026 · Cinéma le Manoir · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cinéma le Manoir
Adresse
11 Avenue des Sables
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Festival Tournez Court 3° édition

Cinéma le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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Cinéma le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire   tournezcourt85@gmail.com

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English :

L’événement Festival Tournez Court 3° édition Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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