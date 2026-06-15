Nanteuil

Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye

Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Conte, chant et percussions, kora et guitare

Entre tradition et modernité, nos artistes mêlent leurs racines et leurs savoirs de griots, gardiens et tisseurs de liens, pour créer un moment collectif unique et joyeux où être ensemble dans nos différences peut transformer chaque difficulté en autant de possibilités. .

Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye

L’événement Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye Nanteuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre