Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye Nanteuil
Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye Nanteuil samedi 18 juillet 2026.
Nanteuil
Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye
Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Conte, chant et percussions, kora et guitare
Entre tradition et modernité, nos artistes mêlent leurs racines et leurs savoirs de griots, gardiens et tisseurs de liens, pour créer un moment collectif unique et joyeux où être ensemble dans nos différences peut transformer chaque difficulté en autant de possibilités. .
Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye
L’événement Festival Traverse Nioo far Boubacar Ndiaye et Baye Cheikh Mbaye Nanteuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre