Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Festival Traverse People stories Alexandra-Shiva Mélis , Cie It’s Ty Time

Rue du Malaquet Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les magazines people, contes de fées modernes pour adultes, sont peuplés de princes ténébreux et de princesses éternellement jeunes. Mais sous le papier glacé affleurent l’actualité, la démesure. Alexandra‑Shiva Mélis mêle conte et théâtre d’objets pour questionner l’humanité avec humour et dérision.

Gratuit/ Tout public .

Rue du Malaquet Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Traverse People stories Alexandra-Shiva Mélis , Cie It’s Ty Time

L’événement Festival Traverse People stories Alexandra-Shiva Mélis , Cie It’s Ty Time Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre