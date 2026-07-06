Festival Traversées du Marais 2026

Informations pratiques

Un week-end sous le signe du Dialogue(s)

Pour sa 12e édition, le festival Les Traversées du Marais, 27 institutions culturelles et 5 galeries satellites participantes, célèbre le dialogue sous toutes ses formes : dialogue entre les disciplines, les cultures et les générations.

Musique, danse, littérature, arts visuels et rencontres se répondent à travers une programmation riche et accessible à tous.

La danse et le corps sont particulièrement à l’honneur avec des performances participatives, battles, street dance égyptienne, chorégraphies en plein air et propositions mêlant cirque et mouvement. La musique résonne également dans tout le festival, du jazz au classique, en passant par des installations sonores. Ateliers créatifs, d’écriture et expériences participatives viennent compléter ce parcours.

Le dimanche, les artistes du Jeune Théâtre National proposent une déambulation-lecture à travers plusieurs lieux du festival. Un format inédit à découvrir !

Nous sommes également très heureux d’accueillir 6 nouvelles galeries au sein de notre réseau satellites.

Merci à l’ensemble des structures participantes ainsi qu’à nos partenaires : la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, la Mairie de Paris Centre, Le Bonbon, Radio Nova, Paris Mômes et Culturel Média.

Un grand week-end gratuit pour partager, découvrir et vivre la culture ensemble.

12e édition du festival du 4 au 6 septembre 2026.

Du vendredi 04 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://lestraverseesdumarais.com



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