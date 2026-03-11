Festival Un Joyeux Bazar lieu-dit Beaumont Guipy

Festival Un Joyeux Bazar

lieu-dit Beaumont Ferme de Biais Guipy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Première édition du festival organisé par l’association le Bazar Rural. Au programme ateliers cirque, grands jeux en bois, jeux de société, spectacle de jonglerie de feu et animation musicale. Tous ça dans une ambiance conviviale de partage. .

lieu-dit Beaumont Ferme de Biais Guipy 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 87 96 bazarrural.contact@gmail.com

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English : Festival Un Joyeux Bazar

L’événement Festival Un Joyeux Bazar Guipy a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)