Festival Un Joyeux Bazar lieu-dit Beaumont Guipy
Festival Un Joyeux Bazar lieu-dit Beaumont Guipy samedi 15 août 2026.
Festival Un Joyeux Bazar
lieu-dit Beaumont Ferme de Biais Guipy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Première édition du festival organisé par l’association le Bazar Rural. Au programme ateliers cirque, grands jeux en bois, jeux de société, spectacle de jonglerie de feu et animation musicale. Tous ça dans une ambiance conviviale de partage. .
lieu-dit Beaumont Ferme de Biais Guipy 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 87 96 bazarrural.contact@gmail.com
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English : Festival Un Joyeux Bazar
L’événement Festival Un Joyeux Bazar Guipy a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)