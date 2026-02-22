Festival UN Pays UN Film 17e édition Apchat Apchat

Festival UN Pays UN Film 17e édition Apchat

Salle polyvalente Apchat Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Paiement par chèque ou espèces sur place uniquement

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Le Japon sera à l’honneur de la 17e édition du festival UN Pays UN Film. En tout 40 pays seront représentés lors de cette 17e édition. 56 films dont 31 présentés pour la première fois en France concourront pour les différents prix du festival.

Salle polyvalente Apchat 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com

English :

Japan takes center stage at the 17th edition of the UN Pays UN Film festival. A total of 40 countries will be represented at this 17th edition. 56 films, including 31 presented for the first time in France, will compete for the festival’s various prizes.

