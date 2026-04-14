Apchat

Festival UN Pays UN Film 2026 Les Films Primés

Salle des fêtes et en plein air selon météo Apchat Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Projection des films primés de l’édition 2026. Venez voir et revoir les films primés de la 17e édition du festival UN Pays UN Film. Projections en plein air les soirs et en salle en journée. Repas sur place.

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Salle des fêtes et en plein air selon météo Apchat 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com

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English :

Screening of award-winning films from the 2026 edition. Come and see the award-winning films from the 17th edition of the UN Pays UN Film festival. Evening screenings outdoors, daytime screenings indoors. Meals on site.

L’événement Festival UN Pays UN Film 2026 Les Films Primés Apchat a été mis à jour le 2026-04-14 par Auvergne Pays d’Issoire