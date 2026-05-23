Festival Un Temps pour Elles : ESCALES Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon

De la Méditerranée aux paysages argentins, leurs œuvres évoquent des lieux, des souvenirs et des atmosphères lointaines. Les titres eux-mêmes dessinent une véritable géographie sonore : Canción de Yucatán, Fantasia araba, Recuerdos de España, Alba sul mar…

Autant d’escales musicales où la guitare devient tour à tour paysage ou invitation au voyage.

Nées en Italie, en Argentine et en France, Teresa de Rogatis, Maria Luisa Anido et Ida Presti comptent parmi les grandes figures de la guitare du XXᵉ siècle. Interprètes virtuoses autant que compositrices, elles ont écrit pour leur instrument une musique profondément marquée par les circulations et l’imaginaire du voyage.

Le samedi 20 juin 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T18:15:00+02:00

Château de La Roche-Guyon 1 Rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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