Festival Un Temps pour Elles : SOUS LES ARBRES Château de Vigny Vigny

De la France à la Pologne, de l’Écosse à l’Amérique en passant par la Scandinavie, ce programme explore un répertoire rare – parfois inédit – pour quatuor de violoncelles. On y traverse des climats très différents : le paysage forestier de la Suite Sylvestre d’Hélène-Frédérique de Faye-Jozin, écrite pour le grand violoncelliste Paul Bazelaire ; les miniatures expressives de la violoncelliste écossaise Marie Dare ; ou encore l’écriture intense et moderne de Grażyna Bacewicz.

Autour de ces pages originales gravitent également plusieurs transcriptions d’œuvres d’Amy Beach, Rita Strohl, Pauline Viardot et Laura Netzel. Une manière de redécouvrir ces pièces sous une nouvelle lumière et de prolonger une tradition très ancienne : celle de faire circuler les “tubes” du grand répertoire d’un instrument à l’autre.

Entre forêt frémissante, rêverie suspendue et danse virtuose, ce concert révèle la richesse expressive du quatuor de violoncelles.

Que peuvent raconter quatre violoncelles réunis ? Peut-être un paysage, un souvenir, un mouvement de danse. La richesse de leurs timbres transforme l’ensemble en un véritable orchestre miniature, capable de passer de la méditation la plus intime à l’élan le plus virtuose.

Le dimanche 28 juin 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T18:15:00+02:00

Château de Vigny 1 Rue Beaudouin 95450 Vigny

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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