Festival Un Weekend à la Rue Place haute (devant l’église) Nouvoitou
Festival Un Weekend à la Rue Place haute (devant l’église) Nouvoitou dimanche 24 mai 2026.
Festival Un Weekend à la Rue Place haute (devant l’église) Nouvoitou Dimanche 24 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite – sans réservation
Venez vous ambiancer sur un dancefloor décomplexé ! Un spectacle convivial et intergénérationnel, accessible à tous les âges et tous les corps ! Buvette et petite restauration sur place.
_**Les Tutos danse de Stella, Crystal et Claude**_
**Cie Les combats ordinaires**
Venez vous ambiancer avec Stella, Crystal et Claude sur un dancefloor décomplexé !
Entre sueur et paillettes, trois influenceuses apprennent au public des pas de danse de différents styles, en utilisant des images parlantes autant qu’absurdes. Les « tutos danse » s’enchaînent dans la bonne humeur. En apparence tout va bien…
Un spectacle convivial et intergénérationnel, accessible à tous les niveaux et tous les corps !
**Buvette et petite restauration sur place**
1ère partie par le groupe de musiques actuelles du Suet, à 18h30 sur la place haute (place de l’église)
L’ensemble du programme est à découvrir sur le site du festival : ww.unweekendalarue.fr
Festival organisé par les communes de Bourgbarré, Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche, avec le soutien de Rennes Métropole et du réseau STAR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-24T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T20:15:00.000+02:00
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Place haute (devant l’église) Place de l’église 35410 Nouvoitou Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine
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