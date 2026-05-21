Spectacle de théâtre « Bêtes de Scène » (5-6-7 juin 2026) – Les Pas Sages Salle du Bocage Nouvoitou 5 – 7 juin Ille-et-Vilaine

Tarifs : 8€ adulte / 6€ (-12 ans) / gratuit (-6 ans), espèces et chèques uniquement (CB non acceptée)

Théâtre à Nouvoitou : une création originale, absurde et décalée, qui revisite les fables avec humour. Spectacle accessible en famille.

Et si les animaux reprenaient la parole ?

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Dans **Bêtes de Scène**, le Théâtre des Pas Sages réinterprète les fables de La Fontaine et certains contes célèbres à travers le prisme de l’absurde, dans un univers décalé et contemporain.

Quand un groupe de savants – un peu fous – se met en tête de pratiquer des expérimentations animales – un peu folles –, les repères vacillent et les choses prennent une tournure inattendue…

Pour la première fois depuis la création du **Théâtre des Pas Sages**, les deux ateliers, **adultes et enfants**, se réunissent dans une création commune. Une **pièce intergénérationnelle**, portée par une énergie collective, dont l’écriture et les thèmes abordés s’adressent aussi bien à un public adulte qu’à un plus jeune auditoire.

Venez découvrir cette création, entre humour absurde, fantaisie grinçante et théâtre inter-âge.

Restauration sur place vendredi et samedi soir, avec food truck de galettes et buvette.

****** IMPORTANT** **** Le règlement s’effectue uniquement en **ESPÈCES** ou **CHÈQUES (CB non acceptée)**.

****** Réservation possible par mail ou téléphone ******

Arrivée conseillée 15 minutes avant le début du spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00.000+02:00

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theatre.lespassages@gmail.com 0789599079

Salle du Bocage Promenade Henri Verger Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine



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