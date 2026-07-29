FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT Amélie-les-Bains-Palalda
jeudi 13 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT
Eglise Saint Martin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Un concert plein d’esprit autour de la cantate *Rien du tout* de Nicolas Racot de Grandval, où humour théâtral et musique baroque française se rencontrent à travers les œuvres de Bernier, Clérambault, Campra, Mouret et Rameau.
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Eglise Saint Martin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A witty concert centered on Nicolas Racot de Grandval’s cantata *Rien du tout*, where theatrical humor and French Baroque music come together through the works of Bernier, Clérambault, Campra, Mouret, and Rameau.
L’événement FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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