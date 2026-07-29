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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT Amélie-les-Bains-Palalda

jeudi 13 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise Saint Martin
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT

Eglise Saint Martin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Un concert plein d’esprit autour de la cantate *Rien du tout* de Nicolas Racot de Grandval, où humour théâtral et musique baroque française se rencontrent à travers les œuvres de Bernier, Clérambault, Campra, Mouret et Rameau.
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Eglise Saint Martin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A witty concert centered on Nicolas Racot de Grandval’s cantata *Rien du tout*, where theatrical humor and French Baroque music come together through the works of Bernier, Clérambault, Campra, Mouret, and Rameau.

L’événement FESTIVAL VALLESPIR BARROC RIEN DU TOUT Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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