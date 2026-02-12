Festival Valloire baroque Valloire
Festival Valloire baroque Valloire samedi 25 juillet 2026.
Festival Valloire baroque
Valloire Savoie
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-31
2026-07-25
Chaque année, le Festival Valloire baroque, propose pendant une semaine, plus d’une quinzaine d’évènements baroques (concerts, conférences, promenade musicale) qui rassemblent les plus grands artistes internationaux de la musique baroque.
Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 billetterie@festivalvalloirebaroque.com
English : Festival Valloire baroque
Every year, the Valloire Baroque Festival offers a week of Baroque events (concerts, lectures, musical walks) featuring the world’s leading Baroque artists.
