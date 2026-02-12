Festival Valloire baroque

Valloire Savoie

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-31

2026-07-25

Chaque année, le Festival Valloire baroque, propose pendant une semaine, plus d’une quinzaine d’évènements baroques (concerts, conférences, promenade musicale) qui rassemblent les plus grands artistes internationaux de la musique baroque.

Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 billetterie@festivalvalloirebaroque.com

English : Festival Valloire baroque

Every year, the Valloire Baroque Festival offers a week of Baroque events (concerts, lectures, musical walks) featuring the world’s leading Baroque artists.

