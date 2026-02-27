Montée du Galibier auto rétro Valloire Galibier Valloire

Montée du Galibier auto rétro Valloire Galibier

Rue des Grandes Alpes Valloire Savoie

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Participez ou assistez à l’événement automobile rétro de Valloire. Une rencontre dédiée aux voitures anciennes et de prestige, ainsi qu’aux motos.

Rue des Grandes Alpes Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 72 42 17 m.g73450@orange.fr

English : Montée du Galibier auto rétro Valloire Galibier

Antique and prestige car and motorcycle meeting with lunch, refreshment bar and fast food. Saturday evening dance and meal

