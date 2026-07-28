Festival Via Aeterna > Concert de clôture Nisi Dominus Vivaldi Le Mont-Saint-Michel
dimanche 4 octobre 2026 · Le Mont-Saint-Michel
Informations pratiques
Le Mont-Saint-Michel
Festival Via Aeterna > Concert de clôture Nisi Dominus Vivaldi
Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Madeleine Bazola-Minori, mezzo-soprano.
Le Poème Harmonique.
Vincent Dumestre, direction.
À l’époque de Vivaldi, Venise est célèbre dans l’Europe entière pour la splendeur de ses processions. Entre chants de dévotion populaires scandés en chœur et polyphonies venues du fond des âges, c’est cette atmosphère de fête que Vincent Dumestre a voulu recréer. La fièvre fait place à la contemplation dans ce programme couronné par le Nisi Dominus de Vivaldi, ce superbe chef-d’œuvre sur le Psaume 127, sans doute écrit pour une jeune élève à l’Ospedale della Pietà ici la brillante Madeleine Bazola-Minori, lauréate du 1er Prix du Concours Corneille en 2025, concours international de chant baroque de Normandie.
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .
Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie
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English : Festival Via Aeterna > Concert de clôture Nisi Dominus Vivaldi
L’événement Festival Via Aeterna > Concert de clôture Nisi Dominus Vivaldi Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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