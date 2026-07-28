Festival Via Aeterna > Conférence Soeurs de douleur Prieuré du Mont Saint-Michel Pontorson
samedi 3 octobre 2026 · Prieuré du Mont Saint-Michel · Pontorson
Informations pratiques
Pontorson
Festival Via Aeterna > Conférence Soeurs de douleur
Prieuré du Mont Saint-Michel Ardevon Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Avec Sœurs de douleur , Roseline Hamel, sœur du père Jacques Hamel assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, et Nassera Kermiche, mère de l’un des assassins, racontent l’après. Toutes deux ont franchi une frontière que l’on croit infranchissable oser la rencontre quand la violence extrême a tout dévasté. Entre deuil, dignité et refus obstiné de la haine, leur histoire explore ce qui peut encore relier au bord de l’impensable.
Rencontre animée par Samuel Lieven, journaliste, co-auteur et président de Via Aeterna.
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .
Prieuré du Mont Saint-Michel Ardevon Pontorson 50170 Manche Normandie
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English : Festival Via Aeterna > Conférence Soeurs de douleur
L’événement Festival Via Aeterna > Conférence Soeurs de douleur Pontorson a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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