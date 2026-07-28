Informations pratiques

Pontorson

Festival Via Aeterna > Licht !

Eglise Notre-Dame de la Paix Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Ensemble Dulci Jubilo.

Thomas Ospital, orgue Etienne Manchon, clavecin Claire Gratton, violoncelle Julie Depardieu, récitante Christopher Gibert, direction.

Grands motets de Bach, création de Thierry Escaich.

Aborder les Motets de Bach avec Dulci Jubilo est une des grandes étapes de la vie artistique de notre ensemble. Or mon approche d’organiste, compositeur et chef me donne l’impression de retrouver une vieille connaissance, qui m’accompagne depuis toujours , écrit Christopher Gibert pour présenter ce programme. Car oui, la musique de Bach, et tout spécialement ses Grands Motets écrits pour des liturgies mortuaires, conjuguent une grandeur majestueuse et une intimité directe qui façonnent les musiciens tout au long de leur parcours.

Comment entrer dans cette inépuisable vitalité de la musique de Bach ? Christopher Gibert a choisi d’allier la sensibilité flamboyante de Thomas Ospital, la précision élégante du chœur Dulci Jubilo, et un récit sur mesure de Stéphane Héaume qui tisse un lien dramaturgique entre les œuvres, révélé par la présence vivante et sincère de Julie Depardieu. Voilà des ingrédients de choix pour nous guider dans le monde des Motets de Bach et y créer une conversation à travers les siècles avec un motet commandé tout spécialement à Thierry Escaich.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .

Eglise Notre-Dame de la Paix Pontorson 50170 Manche Normandie

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English : Festival Via Aeterna > Licht !

L’événement Festival Via Aeterna > Licht ! Pontorson a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts