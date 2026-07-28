Festival Via Aeterna > Sol ! Réfectoire Le Mont-Saint-Michel

Informations pratiques

Le Mont-Saint-Michel

Festival Via Aeterna > Sol !

Réfectoire Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Philippe Mouratoglou, guitare.

Henri Demarquette, violoncelle .

Des œuvres écrites pour guitare et violoncelle, voilà qui est peu fréquent. C’est pourtant l’idée que s’est approprié le compositeur brésilien Radamés Gnattali dans sa Sonate pour violoncelle et guitare il illustre ainsi combien la frontière entre les musiques populaires et érudites est mince dans la culture brésilienne. Pour bâtir tout un concert autour de cette œuvre, Henri Demarquette et Philippe Mouratoglou se sont adonnés aux joies de la transcription avec une ligne directrice associer leurs instruments aussi nobles que populaires pour célébrer la lumière et la joie, par des musiques baignées de soleil, venues des rivages de la Méditerranée aux pays d’Amérique du Sud.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .

Réfectoire Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

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English : Festival Via Aeterna > Sol !

L’événement Festival Via Aeterna > Sol ! Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts