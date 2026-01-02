Festival Villages Sessions à Gurat Gurat
Place de l’église Gurat Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif musical offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.
Place de l’église Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine villages.sessions@gmail.com
English : Festival Villages Sessions à Gurat
The Villages Sessions festival takes place in country villages. The evening is divided into 3 parts: 7pm with a musical aperitif offered by the commune, 8pm for the meal and 9.30pm for the concert.
