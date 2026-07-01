Festival Villages Sessions à Montmoreau Place 18 avenue Henri Dunant Montmoreau

Informations pratiques

Montmoreau

Festival Villages Sessions à Montmoreau

Place 18 avenue Henri Dunant Parc du Gymnase Montmoreau Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif dans une ambiance musicale offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.

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Place 18 avenue Henri Dunant Parc du Gymnase Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 78 12 villages.sessions@gmail.com

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English : Festival Villages Sessions à Montmoreau

Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif dans une ambiance musicale offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.

L’événement Festival Villages Sessions à Montmoreau Montmoreau a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Sud Charente