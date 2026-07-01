Festival Villages Sessions à Montmoreau Place 18 avenue Henri Dunant Montmoreau
vendredi 31 juillet 2026 · Place 18 avenue Henri Dunant · Montmoreau
Informations pratiques
Montmoreau
Festival Villages Sessions à Montmoreau
Place 18 avenue Henri Dunant Parc du Gymnase Montmoreau Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif dans une ambiance musicale offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.
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Place 18 avenue Henri Dunant Parc du Gymnase Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 78 12 villages.sessions@gmail.com
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English : Festival Villages Sessions à Montmoreau
Le festival Villages Sessions se déroule dans des villages de campagne. La soirée se déroule en 3 temps 19h avec un apéritif dans une ambiance musicale offert par la commune, 20h le repas et 21h30 le concert.
L’événement Festival Villages Sessions à Montmoreau Montmoreau a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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