Festival Vision d’Afrique Concert Pamela Badjogo Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Festival Vision d’Afrique Concert Pamela Badjogo

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

La chanteuse gabonaise chante dans sa langue maternelle le bakaningui, puis dans les traditions ancestrales de son pays et d’Afrique de l’Ouest. Les sonorités bwiti, pygmées, et mandingues se mêlent aux univers new-highlife et afrobeats actuels.

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 82 31

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English :

The Gabonese singer performs in her native language, Bakaningui, and draws on the ancestral traditions of her country and West Africa. Bwiti, Pygmy, and Mandinka sounds blend with contemporary New Highlife and Afrobeats styles.

L’événement Festival Vision d’Afrique Concert Pamela Badjogo Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes