Illfurth

Festival voix & route romane Ensemble Alkymia

Rue de Heidwiller Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les Cantigas de Santa Maria et les danses du Manuscrit du Roi plongent dans la culture médiévale. Sur inscription.

Les esprits charnels

Les cantigas de Santa Maria ou les danses du Manuscrit du Roi s’inscrivent dans une culture médiévale où la frontière entre sacré et profane n’est pas étanche les mélodies passent de la rue à l’église, se transforment et se réemploient. D’un air de carnaval peut ainsi naître une laude, une danse peut porter une fonction rituelle. Les oeuvres plus élaborées de Hildegard von Bingen, Adam de la Halle et de Philippe le Chancelier nous rappellent le lien entre l’âme et le corps par des procédés presque métaphysiques. En filigrane, les musiques de carnaval — littéralement “enlèvement de la chair” — nous rappellent que la poésie, le chant, la danse et le rythme appartiennent autant à la fête qu’à la dévotion.

Camille Joutard, soprano Lou Renaud-Bailly, percussions Mariana Delgadillo Espinoza, orgue portatif

Billetterie .

Rue de Heidwiller Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93

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English :

The *Cantigas de Santa Maria* and the dances from the *Manuscript of the King* offer a deep dive into medieval culture. Registration required.

L’événement Festival voix & route romane Ensemble Alkymia Illfurth a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sundgau