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AGENDA · Illfurth

Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio Illfurth

samedi 10 octobre 2026 · Illfurth

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
25 rue Burnkirch
Ville
68720 Illfurth
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Illfurth

Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio

25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.
Cette année, l’édition de la soirée Regards croisés sera exclusivement musicale!
Regards croisés… en musique Les Burgdeïfala invitent Babüsk 
Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.
Précommandez votre CD pour le retirer à la soirée! https://www.helloasso.com/associations/arts-et-traditions-populaires-burgdeifala/boutiques/nouveau-cd-prevente

Buvette 0  .

25 rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 79 13 49  info@burgdeifala.com

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English :

Illfurth’s Burgdeïfala are celebrating the release of their new album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter , with a special guest appearance by the group Babüsk.

L’événement Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio Illfurth a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sundgau

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