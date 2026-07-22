Informations pratiques

Illfurth

Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio

25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.

Cette année, l’édition de la soirée Regards croisés sera exclusivement musicale!

Regards croisés… en musique Les Burgdeïfala invitent Babüsk

Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.

Précommandez votre CD pour le retirer à la soirée! https://www.helloasso.com/associations/arts-et-traditions-populaires-burgdeifala/boutiques/nouveau-cd-prevente

Buvette 0 .

25 rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 79 13 49 info@burgdeifala.com

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English :

Illfurth’s Burgdeïfala are celebrating the release of their new album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter , with a special guest appearance by the group Babüsk.

L’événement Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio Illfurth a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sundgau