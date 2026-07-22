Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio Illfurth
samedi 10 octobre 2026 · Illfurth
Informations pratiques
Illfurth
Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio
25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.
Cette année, l’édition de la soirée Regards croisés sera exclusivement musicale!
Regards croisés… en musique Les Burgdeïfala invitent Babüsk
Les Burgdeïfala d’Illfurth fêtent la sortie de leur nouvel album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter et invitent pour l’occasion le groupe Babüsk.
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Buvette 0 .
25 rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 79 13 49 info@burgdeifala.com
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English :
Illfurth’s Burgdeïfala are celebrating the release of their new album Marguerites, Marianne, Jean et les autres Danses à écouter , with a special guest appearance by the group Babüsk.
L’événement Regards croisés: Alsace/Provence. Les Burgdeïfala invitent les Enfants d’Arausio Illfurth a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sundgau
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