Festival Watt the Funk Bessèges
jeudi 20 août 2026 · Bessèges
Informations pratiques
Bessèges
Festival Watt the Funk
Espace Jacques Frizon Bessèges Gard
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-20
Des concerts, de la danse, des DJ sets, des tenues, de la déco, des stands, de la déambulation, du street art et des surprises .
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Espace Jacques Frizon Bessèges 30160 Gard Occitanie +33 6 76 90 15 80 fufweb@gmail.com
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English : Watt the Funk Festival
Concerts, dance, DJ sets, outfits, decorations, stalls, people wandering about, street art and surprises.
L’événement Festival Watt the Funk Bessèges a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Cèze Cévennes