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AGENDA · Bessèges

Festival Watt the Funk Bessèges

jeudi 20 août 2026 · Bessèges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Espace Jacques Frizon
Ville
30160 Bessèges
Département
Gard
Tarif
10 10 17

Bessèges

Festival Watt the Funk

Espace Jacques Frizon Bessèges Gard

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-20

Des concerts, de la danse, des DJ sets, des tenues, de la déco, des stands, de la déambulation, du street art et des surprises .
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Espace Jacques Frizon Bessèges 30160 Gard Occitanie +33 6 76 90 15 80  fufweb@gmail.com

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English : Watt the Funk Festival

Concerts, dance, DJ sets, outfits, decorations, stalls, people wandering about, street art and surprises.

L’événement Festival Watt the Funk Bessèges a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Cèze Cévennes