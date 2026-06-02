Informations pratiques

Bessèges

Festival Watt the Funk

Espace Jacques Frizon Bessèges Gard

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-20

Des concerts, de la danse, des DJ sets, des tenues, de la déco, des stands, de la déambulation, du street art et des surprises .

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Espace Jacques Frizon Bessèges 30160 Gard Occitanie +33 6 76 90 15 80 fufweb@gmail.com

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English : Watt the Funk Festival

Concerts, dance, DJ sets, outfits, decorations, stalls, people wandering about, street art and surprises.

L’événement Festival Watt the Funk Bessèges a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Cèze Cévennes