Festival Watts à Bar Parc du Château de Marbeaumont Bar-le-Duc

Festival Watts à Bar

Parc du Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

28.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

15 ANS DE WATTS !

Le Festival Watts à Bar revient au Parc du Château de Marbeaumont pour une édition pas comme les autres…

15 ans de musique, de fêtes, de rencontres et de souvenirs partagés… et cette année, on compte bien souffler nos bougies avec vous comme il se doit.

Vendredi Silmarils Têtes Raides Officiel Les $heriff Officiel Charge 69 Officiel 8’6 CREW SUN Rotofil Khonaar

Samedi Oxmo Puccino TAÏRO Zentone Le Peuple de l’Herbe Ragga Twins Faut qu’ça Guinche !

Deux jours, deux ambiances, mais on est sûr qu’on va fêter ces 15 ans comme il se doit.

On a encore quelques surprises pour vous

Ça arrive vite, promis

La billetterie passe maintenant en tarifs EARLY (stocks limités)

Au programme des concerts, des surprises et toujours cette ambiance unique qui fait battre le cœur de Bar-le-Duc.

Alors bloquez vos dates, l’anniversaire promet d’être mémorable !Tout public

28.99 .

Parc du Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est com.bereal@gmail.com

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English :

15 YEARS OF WATTS!

The Watts à Bar Festival returns to the Parc du Château de Marbeaumont for an edition like no other?

15 years of music, parties, encounters and shared memories? and this year, we’re looking forward to blowing out the candles with you in style.

Friday: Silmarils Têtes Raides Officiel Les $heriff Officiel Charge 69 Officiel 8’6 CREW SUN Rotofil Khonaar

Saturday: Oxmo Puccino TAÏRO Zentone Le Peuple de l’Herbe Ragga Twins Faut qu’ça Guinche !

Two days, two moods, but we’re sure we’ll be celebrating 15 years in style.

We’ve still got a few surprises in store for you

Coming soon, we promise

Tickets now available at EARLY prices (limited stocks)

On the program: concerts, surprises and always that unique atmosphere that makes the heart of Bar-le-Duc beat faster.

So make sure you save your dates, because this anniversary promises to be a memorable one!

L’événement Festival Watts à Bar Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE