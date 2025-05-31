Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage
Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage mercredi 25 février 2026.
Festival Winter Jazz
Place de l'Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-25
fin : 2026-03-01
2026-02-25
En concert au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage !
MERCREDI 25 FEVRIER 2026
20H30 Salle Ravel
MICHEL JONASZ « Soul Tour »
JEUDI 26 FEVRIER 2026
19H Théâtre Victor Boucher
RHODA SCOTT LADY QUARTET
JEUDI 26 FEVRIER 2026
21H Salle Ravel
THOMAS DUTRONC
VENDREDI 27 FEVRIER 2026
17H Théâtre Victor Boucher
PAUL MIDON
VENDREDI 27 FEVRIER 2026
19H Théâtre Victor Boucher
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
VENDREDI 27 FEVRIER 2026
21H Salle Ravel
MICHEL FUGAIN
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
17H Théâtre Victor Boucher
FERDI
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
19H Théâtre Victor Boucher
EMILE LONDONIEN
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
21H Théâtre Victor Boucher
CHILLY GONZALES
DIMANCHE 1er MARS 2026
15H Théâtre Victor Boucher
AMELIE, EDDY ET LE BIG BAND
DIMANCHE 1er MARS 2026
17H Salle Ravel
THE AVISHAI COHEN QUINTET
Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme
Palais des Congrès 03.21.06.72.00
Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme
Accessible aux personnes à mobilité réduite .
Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
