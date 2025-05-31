Festival Winter Jazz

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-25

En concert au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage !

MERCREDI 25 FEVRIER 2026

20H30 Salle Ravel

MICHEL JONASZ « Soul Tour »

JEUDI 26 FEVRIER 2026

19H Théâtre Victor Boucher

RHODA SCOTT LADY QUARTET

JEUDI 26 FEVRIER 2026

21H Salle Ravel

THOMAS DUTRONC

VENDREDI 27 FEVRIER 2026

17H Théâtre Victor Boucher

PAUL MIDON

VENDREDI 27 FEVRIER 2026

19H Théâtre Victor Boucher

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

VENDREDI 27 FEVRIER 2026

21H Salle Ravel

MICHEL FUGAIN

SAMEDI 28 FEVRIER 2026

17H Théâtre Victor Boucher

FERDI

SAMEDI 28 FEVRIER 2026

19H Théâtre Victor Boucher

EMILE LONDONIEN

SAMEDI 28 FEVRIER 2026

21H Théâtre Victor Boucher

CHILLY GONZALES

DIMANCHE 1er MARS 2026

15H Théâtre Victor Boucher

AMELIE, EDDY ET LE BIG BAND

DIMANCHE 1er MARS 2026

17H Salle Ravel

THE AVISHAI COHEN QUINTET

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès 03.21.06.72.00

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite .

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage