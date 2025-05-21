Morbihan

Festival Yakarire Manon Lepomme Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

« Je vais beaucoup mieux, Merci ! »

Alors que son précédent spectacle Non, je n’irai pas chez le psy avait attiré plus de 250 000 spectateurs, Manon Lepomme revient en très grande forme avec Je vais beaucoup mieux, merci ! et confirme être une valeur sûre de l’humour belge. A 35 ans, cette talentueuse humoriste est la championne toutes catégories de ce qu’il y a de plus fort et de plus difficile dans l’art de faire rire l’autodérision. Sa proximité avec le public et sa touchante authenticité rendent chaque représentation unique et redoutablement efficace.

Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo…

Autant de questions que se pose Manon dans un fou rire continu accompagné d’un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe. Une performance au rythme époustouflant saupoudré d’une impressionnante capacité à l’improvisation.

Les billets sont en vente à l’office de tourisme à Locminé, règlement chèques ou espèces. 29 € la place. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes

Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Yakarire Manon Lepomme Locminé a été mis à jour le 2025-05-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE