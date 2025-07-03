Festival Yakarire Nawell MADANI Locminé

Festival Yakarire Nawell MADANI

NAWELL MADANI en ouverture du Festival du Rire de Locminé 2026 !

« Nawell tout court. »

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Billets en vente à l’office de tourisme, 49€ la place, règlement chèque ou espèces. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

