Festival Yakarire Nawell MADANI Locminé

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan
Début : 2026-03-04 20:30:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
NAWELL MADANI en ouverture du Festival du Rire de Locminé 2026 !
« Nawell tout court. »
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.
Billets en vente à l’office de tourisme, 49€ la place, règlement chèque ou espèces. .
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06
